Im Video: Liverpool-Trainer Klopp mit Meister-Tränen - "Mehr als ich für möglich gehalten habe"

Video: Klopps emotionale Reaktion auf den Meistertitel

Schon in der vergangenen Saison war Liverpool mit 97 Zählern ganz nahe dran am Titel , musste aber City und Coach Pep Guardiola, die einen Punkt mehr sammelten, den Vortritt lassen. Dafür sicherten sich die Reds durch ein 2:0 im Finale über Tottenham Hotspur erstmals seit 2005 den "Henkelpott" in der Champions League . National aber hatte die Durststrecke des LFC weitaus länger gedauert.

Und so dachte Klopp in der Stunde des Triumphes auch an zwei Liverpool-Legenden: den langjährigen Kapitän Steven Gerrard, der die Reds im Jahr 2015 verlassen hatte, um seine Spielerkarriere in den USA bei Los Angeles Galaxy ausklingen zu lassen. "Die Jungs bewundern dich. Es ist für Stevie, der lange warten musste", sagte Klopp in Richtung von Gerrard. Und auch an Kenny Dalglish, der bei Sky ebenfalls zugeschaltet war, dachte Klopp - der Schotte war mit Liverpool als Spieler und als Trainer insgesamt sieben Mal Meister geworden und war auch beim bislang letzten Titel 1990 als Coach verantwortlich gewesen. Nach Dalglish ist im legendären Stadion an der Anfield Road auch eine Tribüne benannt. "Wir wissen, wie sehr Kenny uns unterstützt hat - es ist auch für dich", so Klopp.