Jürgen Klopp von Mega-Saison mit FC Liverpool überrascht: "Der Abstand ist wahnsinnig"

Die sagenhafte Rekord-Saison des FC Liverpool erstaunt selbst Trainer Jürgen Klopp. Durch den 1:0-Sieg seiner Reds am Samstag bei Norwich City hat der souveräne Spitzenreiter der englischen Premier League mit 76 Punkten den Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City auf 25 Zähler ausbauen können. „Der Abstand ist wahnsinnig. Ich kann ihn schwer begreifen“, sagte Klopp nach dem 17. Liga-Sieg in Serie. „So etwas hatte ich noch nie. Es ist herausragend und so schwierig.“