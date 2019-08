Premier League inside: Was Jürgen Klopp beim FC Liverpool zu einer Statue noch fehlt 

Am Ende der vergangenen Saison wurde Klopp belohnt mit dem Gewinn der Champions League . Viele Medien in Deutschland haben nach dem Sieg im Finale gegen Tottenham Hotspur geschrieben, dass der Trainer endlich am Ziel sei und die Fans ihm jetzt eine Statue vor der berühmten Kop-Tribüne bauen würden.

Liverpool ist seit fast 30 Jahren nicht mehr Englischer Meister geworden

Bei aller Heldenverehrung, die dem “Jürgenmeister” an der Anfield Road widerfährt: So ganz stimmt das nicht. Denn wonach der FC Liverpool wirklich trachtet, ist der erste Meistertitel seit fast 30 Jahren. Er ist der Heilige Gral für den einstigen Rekord-Champion. Und hier hat Klopp ein Problem. Dieses Problem heißt: Manchester City.

Obwohl Liverpool in der vergangenen Saison nahe an der Perfektion war und nur ein Spiel verlor, wurde am Ende die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola Meister. Auch in der neuen Saison, die an diesem Freitag beginnt, ist Manchester City der Favorit und Liverpool der Herausforderer.