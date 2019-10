Jürgen Klopp reagiert auf irres 4:3 gegen RB Salzburg: "Ein typisches Liverpool-Spiel"

Trainer Jürgen Klopp hat mit Titelverteidiger FC Liverpool gerade noch einen weiteren Rückschlag in der Champions League abgewendet. Die Reds mühten sich am Mittwoch zu einem 4:3 (3:1) gegen Österreichs Meister RB Salzburg. Zum Auftakt hatte Liverpool beim SSC Neapel 0:2 verloren. "Es gibt einige Teams die nach einem 0:3 in Anfield einbrechen würden - Salzburg zeigte sich nicht wirklich gestört davon. Wir haben ihnen die Tür geöffnet und sie sind durchgerannt. Es war eine sehr wichtige Lektion für uns, da wir sehr viel aus dem Spiel lernen können. Wir haben es unnötiger Weise spannend gemacht", sagte Klopp nach der Partie.

Großes Lob für Robertson und Alexander-Arnold

Die englische Presse feierte den FC Liverpool für eine erneut aufregende und mitreißende Vorstellung. Die Zeitung The Sun bezeichnete das Spiel als einen "Champions-League-Thriller". Über die furiose Aufholjagd der Österreicher schrieb das Blatt in Anspielung auf den Sponsor der Salzburger: "Die Spieler sahen so aus, als hätten sie alle eine extra starke Dosis eines bestimmten Energy-Drinks in ihre Adern gespritzt bekommen." Der englische Mirror lobte besonders Klopps "erstklassige Außenverteidiger" Andrew Robertson und Trent Alexander-Arnold.