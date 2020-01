Jürgen Klopp droht Konkurrenz nach nächstem Liverpool-Sieg – Sheffield-Trainer: "Ich liebe alles an ihnen"

Wie es sich anfühlt, mit dem FC Liverpool ein Spiel zu verlieren, weiß so mancher Spieler der Reds nur noch vom Hörensagen. 365 Tage ist es her, seit der Dominator in der Premier League mal als Verlierer vom Platz ging, ein ganzes Jahr also. Damals schlug ManCity die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp und legte den Grundstein für die Aufholjagd zum Titelgewinn. Eine Wiederholung dessen ist in diesem Jahr mehr als unwahrscheinlich. 13 Punkte Vorsprung hat Liverpool nach dem 2:0-Sieg gegen Aufsteiger Sheffield United am Donnerstagabend.

Mohamed Salah und Sadio Mané schossen Liverpools Tore gegen die Blades, deren Trainer Chris Wilder sein Gegenüber und dessen in diesem Jahr überragender Truppe in den höchsten Tönen lobte. "Sie haben jeden ersten Ball gewonnen, jeden zweiten Ball gewonnen, sind vor- und zurückgerannt", schwärmte Wilder, der in Sheffield ganz ähnliche Tugenden schätzt wie Klopp beim designierten Meister. Wilder: "Sie haben die Bescheidenheit und den unbedingten Willen, das auch als Weltmeister zu tun. Ich liebe alles an ihnen."

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nach 365-Tage-Serie: "Wir denken nur an uns selbst"

Wenn sich selbst die gegnerischen Trainer in die eigene Mannschaft verlieben, ist trotz der extrem deutlichen Tabellenführung Vorsicht geboten. Das weiß auch Klopp, der im Vorjahr erlebte, wie trügerisch ein so klarer Tabellenstand sein kann, selbst wenn die Konkurrenz längst nicht so gefestigt und nervenstark ist wie noch ManCity im Vorjahr. Diese Charaktereigenschaft zeichnet nur das Team des Deutschen aus.

Klopp mahnt trotzdem. Die Angst vor einem plötzlichen Einbruch spielt immer mit, weshalb der 52-Jährige die Spannung bewusst hoch hält. Bloß kein Zeichen von Schwäche zeigen. "Es gibt immer noch Raum für Verbesserungen", sagte der Erfolgstrainer deshalb nach dem 19. Sieg im 20. Ligaspiel. Längst wackelt die ungeschlagene Bestmarke der legendären "Invincibles" des FC Arsenal aus der Saison 2003/04.

Es sei ihm egal, ob derartig offensive Aussagen als Muskelspiel gegen den Rest der Liga gesehen werden. "Es könnte mich nicht weniger interessieren, wie sie damit in den Schlagzeilen umgehen", sagte Klopp den Journalisten auf der Pressekonferenz. "Wir sehen es nicht als Drohung an die anderen Mannschaften, denn wir denken nur an uns selbst."

