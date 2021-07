Jürgen Klopp und FC Liverpool vereinbaren Testspiele gegen VfB Stuttgart, Mainz 05 und Hertha BSC

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp bestreiten in der Vorbereitung auf die neue Saison der Premier League einen Testspiel-Dreierpack gegen Klubs aus der Bundesliga. Der ehemalige englische Rekordmeister trifft im Trainingslager in Österreich am 20. Juli (18.45 Uhr) zunächst in einem nur 30-minütigen Vergleich auf den VfB Stuttgart, anschließend geht es für die Reds am 23. Juli gegen Klopps Ex-Klub Mainz 05 (18.15 Uhr). Zum Abschluss der Vorbereitung wartet am 29. Juli dann Hertha BSC (20.20 Uhr).

