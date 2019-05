Kommentar: Das fehlt Jürgen Klopp zu einem Trainer für die Geschichtsbücher 

Teilnehmerurkunde statt Finalticket: Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool schon im Halbfinal-Hinspiel der Champions League wohl alle Chancen auf ein Weiterkommen vergeben. Die "Reds", spätestens seit dem Erfolg gegen die Bayern im Achtelfinale einer der großen Titelfavoriten, waren in Barcelona ebenbürtig, wurden aber von Messi eiskalt bestraft. 3:0. Es ist wahrscheinlich, dass Liverpool in dieser Saison wieder komplett leer ausgeht - und Klopp weiter unvollendet bleibt.

Die Pleite in Barcelona bedeutet nicht nur das Aus für die Champions-League-Träume, es zeigt auch ein fundamentales Problem Klopps auf: Ihm fehlt in Liverpool der Killerinstinkt - und auch das nötige Glück - für die so ersehnten Titel.

Liverpools "Misserfolg" in der Premier League wäre tragisch

Seit fast vier Jahren ist Klopp Trainer in Liverpool. Die Anzahl der Pokale in dieser Zeit: null. Zum Vergleich: Sein großer Konkurrent Pep Guardiola holte in diesem Zeitraum mit Bayern und ManCity sechs Trophäen, selbst der hoch umstrittene José Mourinho, inzwischen bei ManUtd entlassen, drei. Der Portugiese ließ es sich nicht nehmen, deshalb nach der Niederlage der "Reds" einen Seitenhieb gegen Klopp zu verteilen.

Klopps letzter Sieg in einem Endspiel datiert aus dem Mai 2012, seitdem gab es sechs Final-Pleiten. Auch der angesichts von sieben Punkten Vorsprung an Neujahr fast sicher geglaubte erste Liverpooler Meistertitel seit 1990 droht Klopp zu entgleiten. Zwei Spieltage vor Schluss hat ManCity einen Punkt Vorsprung. Klopps "Misserfolg" hätte in diesem Fall tragische Ausmaße, denn die 97 Punkte, die das Team noch holen kann, hätten mit einer Ausnahme in JEDER anderen Saison locker zum Titel gereicht...

Klopp sagt, die Niederlagen der Vergangenheit machen ihn nicht "zu einer gebrochenen Person". Aber auch ihm wird klar sein: Die Titellosigkeit ist das, was dem großen Coach Klopp derzeit von einem Trainer für die Geschichtsbücher trennt.

