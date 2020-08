Liverpool-Coach Klopp nennt seine Pläne: "... dann war es das mit dem Trainer Jürgen Klopp"

Klopp hatte sich ein derartiges Engagement stets offen gehalten. Derzeit widmet er seine volle Konzentration aber allein seiner Aufgabe beim FC Liverpool, das er 2019 zum Sieg in der Champions League und in der abgelaufenen Saison zum Triumph in der Premier League geführt hatte. An eine Übersättigung bei seinen Profis glaubt Klopp trotz dieser Erfolge nicht. "Der gesamte Verein ist heiß auf die neue Saison, will es noch besser machen. Wir wollen die Gegner und den Ball über den gesamten Platz jagen, weiter eine super unangenehme Mannschaft sein, gegen die es keinen Spaß macht zu kicken", sagte Klopp dem SPORTBUZZER und versprach: "Wir verteidigen keine Titel, wir wollen neue holen, haben gerade erst angefangen mit dem Gewinnen."