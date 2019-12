Liverpool-Coach Jürgen Klopp euphorisch: "Lasst uns die beste Zeit unseres Lebens daraus machen"

Das Wetter war schlecht im Nordwesten Englands, aber Jürgen Klopp sah aus, als wäre er auf dem Weg zum Sonnenbad am Strand, als er am Freitagmittag im Liverpooler Trainingszentrum Melwood vor die Presse trat. Er trug ein schwarzes T-Shirt seines Arbeitgebers, war sichtlich entspannt, seine strahlend weißen Zähne strahlten noch ein bisschen mehr als sonst, so wirkte es jedenfalls. Der Grund dafür war seine Vertragsverlängerung bis 2024. “Ich bin wirklich froh, noch länger Teil dieser wunderbaren Reise zu sein. Lasst uns die beste Zeit unseres Lebens daraus machen”, sagte er.

Die beste Zeit ihres Lebens, die erleben viele Fans des FC Liverpool im Moment. Die Spiele an der Anfield Road sind wieder rauschende Spektakel. Mit dem Gewinn der Champions League in der Vorsaison hat Klopp den Verein zurück an Europas Spitze geführt. In der Liga ist die Mannschaft in dieser Spielzeit auf dem besten Weg, endlich das 30 Jahre lange Warten auf die Meisterschaft zu beenden. Sollte sich Liverpool nicht noch einen epochalen Zusammenbruch leisten, erlebt der deutsche Trainer im Frühjahr seine Krönung in Merseyside.