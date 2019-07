„Großartiger Mensch“: Rooney adelt Klopp – Liverpool-Coach macht aber einen „Fehler“

Wayne Rooney ist einer der größten Stars, den der englische Fußball in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat: In seiner Karriere absolvierte der heute 33-Jährige insgesamt 720 Pflichtspiele (305 Tore) für Manchester United, den FC Everton, und seinen aktuellen Klub D.C. United aus der amerikanischen Profiliga MLS. Das Wort des 120-fachen englischen Nationalspielers hat also Gewicht. Und so überrascht es schon, dass Rooney trotz der Rivalität seiner Ex-Klubs Manchester United und Liverpool-Lokalkonkurrent Everton nun plötzlich FC-Liverpool-Coach Jürgen Klopp in höchsten Tönen lobt. „Jürgen ist ein Trainer, für den jeder Profi gern spielen würde“, sagte nun Rooney der Sport Bild.