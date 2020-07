Chelsea-Trainer Frank Lampard mit Ansage an Jürgen Klopp & Co.: "Dann wird eine Grenze überschritten" 

Der 5:3-Sieg des FC Liverpool gegen den FC Chelsea am Mittwoch hatte nicht nur schöne Treffer zu bieten, auch an der Seitenlinie ging es zur Sache. Chelsea-Coach Frank Lampard lieferte sich ein Wortgefecht mit Meister-Trainer Jürgen Klopp und warf dessen Trainer-Team arrogantes Verhalten vor. Auch einige Tage später scheint sich Lampard noch nicht beruhigt zu haben. Angesprochen auf den Disput nahm er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wolverhampton abermals zur Meinungsverschiedenheit mit Klopp & Co. Stellung. "Wenn zwei Trainer über Spiel-Entscheidungen diskutieren, kann man das jetzt ohne Zuschauer natürlich besser verstehen. Viele Trainer versuchen von außen, den Schiedsrichter zu beeinflussen und fordern Karten oder Freistöße. Deshalb gerät man an der Seitenlinie oft aneinander", erklärte der Trainer der "Blues".