Bericht: FC Liverpool kauft Haus von Ex-Trainer - Jürgen Klopp darf mietfrei wohnen

Der FC Liverpool ist aktuell das Maß aller Dinge im englischen Fußball. Nach dem 3:1-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Manchester City thront der amtierende Champions-League-Sieger mit acht Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Leicester City an der Spitze der Premier League. Auch ein Verdienst von Trainer Jürgen Klopp, der seit 2015 die Geschicke bei den Reds leitet. Der Ex-BVB-Trainer übernahm dabei nicht nur den Job von Vorgänger Brendan Rodgers - sondern auch sein Haus im Liverpool-Vorort Formby, bei dem er zur Miete wohnt. Laut eines Berichts der englischen Daily Mail soll sich dies nun geändert haben: So habe der FC Liverpool seinem Ex-Trainer Rodgers das Haus an der Merseyside abgekauft - und lässt Klopp nun mietfrei darin wohnen.