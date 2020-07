Bericht: Hertha BSC wollte Trainer Jürgen Klopp verpflichten

Bei Hertha hatte Pal Dardai die Mannschaft gerade vor dem Abstieg bewahrt. Allerdings war die Zukunft des wenige Monate zuvor zum Cheftrainer beförderten Ex-Profis aufgrund der Doppelfunktion als ungarischer Nationalcoach nicht final geklärt. Bei Klopp deutete sich das Ende seiner Tätigkeit bei Borussia Dortmund an. Um das Gehalt des Wunschtrainers zu finanzieren, habe die Hertha laut Sport Bild damals bereits Gespräche mit ihrem damaligen Investor "KKR" sowie dem Autohersteller Opel geführt, für den Klopp bis heute als Testimonial tätig ist. Die beiden potenziellen Geldgeber sollen damals generelle Bereitschaft an einer Finanzspritze gezeigt haben.

Doch es kam anders: Klopp habe zunächst signalisiert, dass er nach seinem Abschied vom BVB eine Pause einlegen wolle. Hertha wäre dem Bericht zufolge sogar bereits gewesen, auf den Trainer zu warten - aber das Interesse aus Liverpool veränderte schließlich alles. Im Oktober wechselte der Trainer zum einstigen englischen Rekordmeister und startet eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Dem Triumph in der Champions League 2019 folgte in dieser Saison Liverpools Titelgewinn in der Premier League . Es war die erste Meisterschaft der "Reds" seit 1990.

Bei Hertha blieb Dardai bis 2019 am Ruder, ehe der Klub in unruhige Fahrwasser geriet. In Jürgen Klinsmann verpflichtete man nach dem Einstieg von Investor Lars Windhorst einen prominenten Namen, der zunächst als Aufsichtsratsmitglied fungierte und nach dem Aus von Ante Covic auf den Cheftrainer-Posten rückte. Nach zehn Spielen auf der Bank verkündete der Ex-Nationalspieler dann aber via Facebook seinen Rücktritt als Coach. Der bisherige Klinsmann-Assistent Alexander Nouri übernahm, blieb aber erfolglos. Im vergangenen April wurde schließlich Bruno Labbadia verpflichtet, der den Klub auf der Zielgeraden der Bundesliga-Saison schließlich stabilisierte.