Jürgen Klopp nach historischer Liverpool-Pleite gegen Burnley: "Es ist meine Schuld"

Zum vierten Mal in Serie blieb der FC Liverpool ohne eigenen Torerfolg. Seit dem famosen 7-Tore-Spektakel gegen Crystal Palace schossen Mohamed Salah und Co. nur ein mickriges Tor. Dass eine Klopp-Mannschaft vier Spiele am Stück ohne Tor blieb, gab es ohnehin zuletzt 2006 in seiner Zeit beim FSV Mainz 05. "In den entscheidenden Momenten haben wir die falschen Entscheidungen getroffen", monierte Klopp. "Wir haben den Ball in guter Position - schießen aber nicht, sondern passen. Wenn müssen härter daran arbeiten, um die richtigen Entscheidungen im Spiel zu treffen."