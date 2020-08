Liverpool-Trainer Jürgen Klopp exklusiv: "Wir haben gerade erst angefangen mit dem Gewinnen"

Ja, und zwar so was von! Ich habe vor 20 Jahren meine Ulla, die Frau meines Lebens, gefunden. Das war der schönste Moment in meinem Leben. Wir haben eine wunderbare Familie, herrliche Freunde. Dass ich einen anspruchsvollen, zeitaufwändigen, verantwortungsvollen, aber auch extrem erfüllenden Job habe, können Sie sich wahrscheinlich vorstellen.

Sie sollten unbedingt sparsamer mit Superlativen umgehen. Es ist noch gar nicht lange her, da hieß es, dass Klopp kein Finale und in diesem Leben ganz bestimmt nicht die Premier League gewinnen kann. Jetzt wird das Ganze anders diskutiert und wahrgenommen. Es geht den Menschen wie den Leuten: Man ist natürlich lieber beliebt als unbeliebt. Lieber schlank als dick. Und gewinnen ist auch schöner als verlieren.

Wie innig ist Ihr Kontakt zu ihm?

Am Spielfeldrand erzählt man sich keine Schwänke aus der Jugend. Während Pep mit 19 schon in der Primera División kickte, war ich der irrigen Annahme, ein Probetraining bei der Bundesliga-Mannschaft von Eintracht Frankfurt in Händen zu halten. Beim Training war dann weit und breit kein Charly Körbel oder Tony Yeboah zu sehen. Ich war bei den Amateuren der Eintracht gelandet, unterschrieb für 835 Mark Grundgehalt. In Mainz habe ich mich ab 1990 explosionsartig verbessert. 4000 Mark brutto. 2000 pro Sieg. Leider haben wir eher selten gewonnen. Diese Geschichten hätte ich Pep bei unserer gemeinsamen Aufnahme in die englische Hall of Fame 2019 erzählen können. Pep hat mir seine Familie vorgestellt, ich ihm meine Ulla. Ein schöner und lustiger Abend.

Viele halten Sie für den Allerbesten.

Ich bin jetzt ein besserer Trainer als vor zehn Jahren, das Gesamtpaket Klopp ist stimmiger, vielschichtiger. Es ist in meinem Job in England essenziell, in allen Bereichen möglichst die Besten und Motiviertesten zu finden und für sich zu gewinnen. Das ist die hohe Kunst und größte Herausforderung. Spieler, Trainer, Physios, Masseure, Ärzte, Videoanalysten, in der Ernährungsberatung, Kommunikation - überall. Wir sind beim FC Liverpool sensationell aufgestellt. Ich vertraue meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 100 Prozent, der LFC ist weit entfernt von einer One-Man-Show.