Otto Rehhagel über die Karriere-Optionen von Klopp und das kurze Klinsmann-Intermezzo bei Hertha BSC

Ritterschlag von König Otto: Nach Ansicht von Otto Rehhagel zählt Jürgen Klopp im schnelllebigen Fußball-Geschäft zu den wenigen Trainern, die ihren weiteren Karriereverlauf komplett allein bestimmen können. "Jetzt ist für ihn die englische Meisterschaft wichtig. In Zukunft kann er alles machen", sagte der einstige Meistermacher von Werder Bremen und des 1. FC Kaiserslautern in einem Interview der Bild am Sonntag: "Zum Beispiel Bundestrainer, Trainer bei den Bayern - alles, was er will. Ihm stehen alle Türen offen." Dabei gerät der 81-Jährige bereits beim Blick auf Klopps bisherige Laufbahn ins Schwärmen.

"Jürgens Karriere ist einmalig, einfach wunderbar. Ich hatte ja schon die Befürchtung, dass er kein Fußballspiel mehr verliert. Jürgen kann begeistern - und Liverpool hat viel Geld. Aber er hat auch die richtige Personalpolitik gemacht. Wo seine Karriere enden wird, kann ich nicht sagen. Jürgen ist ja noch jung, und er wird in die neue Zeit reinwachsen", meinte Rehhagel und sieht bei Klopp vor allem ein Erfolgsrezept: "Jürgen hat in Liverpool das absolute Sagen. Er weiß, wie er sein Team verstärken muss. Und er hat sich das absolute Sagen erarbeitet."

Der so Gelobte steht bei den "Reds" noch bis 2024 unter Vertrag. In der vergangenen Saison hatte Klopp den einstigen englischen Rekordmeister zum Champions-League-Sieg geführt. Nun ist er mit Liverpool in der Premier League auf dem besten Wege, die erste Meisterschaft seit 1990 einzufahren. In der Tabelle hat der Traditionsverein 19 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Manchester City.