Sperre für Firmino, Alisson und Co.? Klopp-Klub FC Liverpool sieht offenbar keine Grundlage

Der FC Liverpool hofft einem Medienbericht zufolge trotz einer FIFA-Sperre für seine brasilianischen Spieler, die betroffenen Profis am kommenden Premier-League -Spieltag einsetzen zu können. Nach Informationen des britischen Senders Sky Sports vom Donnerstag sieht der Klub keine Grundlage für die Sperre. Roberto Firmino, Fabinho und Torwart Alisson Becker sollen am Sonntag nicht bei Leeds United spielen dürfen, weil Liverpool dem Trio die Reise zu den Länderspielen mit Brasilien untersagt hatte. Der Klub sieht sich allerdings wegen der Corona-Pandemie im Recht.

Der brasilianische Verband beruft sich auf eine Regel der FIFA, nach der Spieler für einen fünftägigen Zeitraum gesperrt werden können, wenn ihre Klubs sie nicht an Länderspielen mit ihrem Nationalteam teilnehmen lassen. Die Premier-League-Vereine hatten sich darauf geeinigt, wegen der Pandemie keine Profis für WM-Qualifikationsspiele in Ländern abzustellen, die auf der sogenannten Roten Liste der britischen Regierung stehen. Der Grund: Spieler müssten sich nach ihrer Rückkehr zehn Tage in Quarantäne begeben.