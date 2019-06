Kommentar zum Champions-League-Finale: Jetzt ist Jürgen Klopp der Größte

Mit dem Sieg im Champions League-Finale von Madrid hat sich der Deutsche endgültig die Krone aufgesetzt und es wieder mal allen gezeigt, die manchmal an ihm gezweifelt haben (inklusive des Autoren...).

Der FC Liverpool hat sich im Finale der Champions League durchgesetzt und den Titel zum ersten Mal nach 14 Jahren wieder in die Stadt der Beatles geholt. Der SPORT BUZZER fasst die Reaktionen der internationalen Presse zusammen, die sich natürlich für "Reds"-Trainer Jürgen Klopp freut. ©

Nach sechs verlorenen Endspielen in Folge hat Klopp sich ausgerechnet mit dem wohl emotionalsten Klub der Welt den Henkelpott gesichert und ist nun an der Anfield Road unsterblich. Die "Reds" haben seit 2005 auf einen Titel in der Königsklasse gewartet.