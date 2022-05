Trainer Jürgen Klopp glaubt nicht an Mbappé-Transfer zum FC Liverpool: "Können nicht Teil dieser Kämpfe sein"

Der Weltmeister von Paris Saint-Germain wird seit langem immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Sein Vertrag beim französischen Meister läuft am Ende der Saison aus. Zuletzt hatte Mbappé gesagt, er habe "fast" entschieden, wo er in der kommenden Saison spielen werde und wolle dies auch in Kürze bekanntgeben.