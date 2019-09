Berater Marc Kosicke erklärt das Geheimrezept von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp

"Ich glaube, das ist so eine Art Zeitgeist. Er versteht einerseits den Fußball so, wie ihn ein Top-Trainer verstehen muss. Andererseits ist seine wichtigste Kompetenz der Umgang mit Menschen, denn der ist einzigartig. Dieses Vertrauen, das er Menschen gibt oder auch die Selbstverantwortung, die vor allem auch sein Trainerteam bekommt", sagt Kosicke.

Champions-League-Start gegen Neapel

Die Reds bauten zuletzt ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League am Samstag mit einem 3:1 (2:1) gegen Newcastle United auf fünf Punkte aus - es war bereits der fünfte Sieg im fünften Spiel. Am Mittwoch startet Liverpool beim SSC Neapel als Titelverteidiger in die Champions League. "Das wird ein völlig anderes Spiel", warnte Klopp. Die sind leider ziemlich gut."