Jürgen Klopp im Champions-League-Finale: Warum er schon jetzt eine Legende ist

Deshalb ist es undenkbar, dass sich an seiner Unantastbarkeit irgendetwas ändern würde, selbst wenn er am Samstag gegen Tottenham auch sein viertes Endspiel mit Liverpool und das zweite Champions League-Finale in Folge verlieren sollte. Holt er den Henkelpott dagegen erstmals seit 2005 an die Anfield Road, werden sie ihm (und das ist ausnahmsweise nicht sinnbildlich gemeint) definitiv ein Denkmal bauen. Am Sonntag ist nach der Rückkehr wird dies zwar noch nicht passieren, aber eine Party mit mehreren Hundertausend Anhängern ist im Fall des Titelgewinns geplant.

Jürgen Klopp: "Wir sind nur aus einem einzigen Grund in Madrid"

In der Nacht nach dem Endspiel 2018 war er auf einem Video zu sehen, in dem er u.a. gemeinsam mit Campino von den Toten Hosen sang: „I saw the European Cup, Madrid had all the fucking luck. We‘ll just keep on staying cool and bring it back to Liverpool.“ Übersetzt: „Ich habe den Europacup gesehen, aber Real hatte verdammtes Glück. Wir müssen ruhig bleiben und ihn zurück nach Liverpool bringen.“ Sollte Klopp dies im dritten Anlauf (2013 verlor er mit Borussia Dortmund gegen Bayern München, d. Red.) gelingen, hätte er auch endlich seinen Finalfluch von sechs Pleiten in Folge abgelegt.