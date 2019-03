Angespannt, fokussiert - und ohne jeden Seitenblick auf den Titelkampf in der Premier League: Jürgen Klopp bündelt vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend alle Kräfte für das Duell mit dem FC Bayern. Nachfragen zum Meisterschaftsrennen mit Manchester City? Nicht gewünscht. "Wir möchten weiterkommen und uns auf dieses Spiel konzentrieren. Die ganze Welt schaut auf uns. Wir können es kaum mit eineinhalb Beinen spielen", sagte der Trainer des FC Liverpool auf der Pressekonferenz am Dienstag und reagierte auf manche Frage, die nur bedingt mit der Partie in München zu tun hatte, äußerst genervt.

Klopp analysierte, beleuchtete, schätzte ein. Da war kein Platz für Manchester City und kein Platz für irgendwelche Gefühle - auch wenn er in seinem Heimatland antreten wird. Mit was für einem Empfang er denn in München rechne, wollte ein englischer Fragesteller wissen. Klopp: "Es wird sicherlich keine Party geben. Ich bereite die Mannschaft vor, dann spielen wir Fußball. Ich habe keine Erwartungen." Überhaupt betonte der frühere BVB-Trainer, dass er zum FC Bayern trotz zahlreicher Duelle in der Vergangenheit und einem Beinahe-Engagment in München 2008 "keine besondere Verbindung" habe. "Das rote Licht zu sehen, ist vertraut", meinte 51-Jährige bei der Runde mit den Journalisten im FCB-Stadion immerhin.

Klopp über Bayern: "Weltklasse-Fußballteam"

Also ging es schnell um das, was am Mittwoch im Mittelpunkt stehen wird: Das Spiel. Nach dem 0:0 im ersten Vergleich erwartet Klopp "ein offenes Spiel", in dem der Wille und die Leidenschaft den Ausschlag geben könnten: "Wir müssen zeigen, wie sehr wir ins Viertelfinale wollen." Die Bayern seien "ein Weltklasse-Fußballteam mit Weltklassespielern", betonte Klopp: "Du musst gegen sie auf höchstem Niveau verteidigen."

Der von einer Oberschenkelverletzung genesene Kroate Dejan Lovren sei keine Option für die Startelf, berichtete der Trainer. Damit dürfte neben dem nach seiner Hinspielsperre zurückkehrenden Abwehrchef Virgil van Dijk der Ex-Schalker Joel Matip in der Innenverteidigung auflaufen. Im 21-Mann-Kader für das Bayern-Spiel, den der FC Liverpool am Dienstagabend veröffentlichte, fehlte der Ex-Leipziger Naby Keita. Der Mittelfeldspieler falle wegen einer "kleineren Verletzung" aus.

