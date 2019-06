Liverpool-Star Matip adelt Jürgen Klopp: "Er ist ein Menschenfänger, der alle erobert hat"

Innenverteidiger Joel Matip hat Trainer Jürgen Klopp nach dem gemeinsamen Triumph in der Champions League mit dem FC Liverpool in den allerhöchsten Tönen gelobt „Kloppo ist ein Menschenfänger, der mit seiner Begeisterung ganz Liverpool - oder vielleicht sogar ganz England - erobert hat", betonte Matip in der Bild am Sonntag. "Klub, Stadt, Mannschaft, alle stehen hinter ihm. Das hat hier schon etwas von Kloppomanie. Weil er so ist, wie er ist. Unverfälscht und echt - einfach Kloppo!“