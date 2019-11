Ex-Referee Kinhöfer über Verhalten von Liverpool-Coach Klopp: "Verliert jedes Maß"

Jürgen Klopp ist für seine emotionalen Ausbrüche an der Seitenlinie bekannt. Der Coach des FC Liverpool freut sich diebisch über Tore und legt auch ganz gern mal einen Jubelsprung nach einem Tor seiner "Reds" hin. Auch während seiner Zeit beim BVB liebten die Borussen-Fans Klopp für seine spezielle Art. Mit den Schiedsrichtern legte und legt sich der amtierende Champions-League-Sieger auch immer noch gern an.

Eben diesen Umgang von Klopp mit den Refeeres kritisiert der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer scharf. "Klopp, den jeder mag, verliert jedes Maß, wenn etwas gegen seine Mannschaft entschieden wird", sagte er gegenüber der Bild.

Auch vom Verhalten des Düsseldorfer Trainers Friedhelm Funkel beim 3:3 gegen den FC Schalke hält er wenig. "Bei Schalke gegen Düsseldorf werden fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt. Nach zwei Minuten führt Funkel an der Linie einen Veitstanz auf, will so den Abpfiff erzwingen. Er hat gefühlte 1000 Bundesliga-Spiele als Trainer erlebt und noch nie wurde ein Spiel schneller abgepfiffen, nur weil er an der Linie herumtobt", so Kinhöfer.