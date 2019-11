Kommentar: Taktik-Genie Jürgen Klopp hat den Liverpool-Fußball neu erfunden

Während Pep Guardiola noch fluchte und den Schiedsrichter beschimpfte, jubelte und grinste Jürgen Klopp schon mit seinen Spielern um die Wette. Das Duell der besten Trainer der Welt entschied der Boss des FC Liverpool für sich. Beim 3:1 fegten die Reds in einer Weise über Meister Manchester City hinweg, die einer Wachablösung gleichkam. Das Spiel war ein Spektakel und Liverpool schlicht besser. Klopp wird das freuen. Denn er weiß: In der aktuellen Form und mit neun Punkten Vorsprung auf City ist Liverpool kaum aufzuhalten.

30 Jahre ist es her, dass Liverpool sich bestes Team Englands nennen durfte. Seither wurden die Reds verspottet, weil sie immer das Nachsehen hatten. Erst gegen Alex Ferguson, der dem Rivalen den "Rekordmeister" abjagte. Dann gegen Arsenal, Chelsea und zuletzt ManCity. Klopp schickt sich an, diesen jahrelangen Frust beiseite zu fegen - und den ewigen Titel-Fluch in der Premier League zu brechen. Er würde sich unsterblich machen.

LFC-Coach Klopp nach dem Sieg über ManCity: "Redlich verdient"

Jürgen Klopp hat im letzten Jahr mit Liverpool eine neue Stufe erklommen

Klopp hat in den vergangenen Jahren einen ganzen Verein systematisch wiederbelebt. Er hat gezeigt, dass man auch in scheinbar auserzählten Geschichten noch neue Kapitel schreiben kann. Dass er dazu fähig ist, das ist nicht neu und fester Bestandteil der Klopp-DNA. Seit einigen Monaten geht Klopp aber den nächsten Schritt. Denn seinen aktuellen Erfolg nur mit der bekannten Emotionalität zu erklären, wird ihm nicht gerecht. Mit ihr hat er in Phase 1 den kompletten Verein infiziert. In Phase 2 hat er - und das lässt sich ohne Übertreibung sagen - den Fußball neu erfunden und bewiesen, dass er auch in Sachen Taktik längst auf Augenhöhe mit Guardiola spielt.

Das beste Beispiel sind seine Außenverteidiger Andrew Robertson und Trent Alexander-Arnold, die Klopp als offensive Waffen entdeckt und kultiviert hat. Gegen ManCity waren die beiden mit Tempo und langen Diagonalbällen nicht zum ersten Mal die entscheidenden Männer. Guardiola wusste um die Gefahr, schließlich hatte er die offensiven Außenverteidiger moderner Prägung einst in Barcelona erfunden. Klopp aber treibt die Idee seines Rivalen auf die Spitze, setzt Robertson und Alexander-Arnold als Spielmacher (!) ein, die mit blitzartigen Flanken- und Tempowechseln ein Albtraum selbst für Weltklasse-Gegenspieler sind. Pfeilschnelle "Zehner" in der Abwehr, die gegnerische Defensivreihen mit einfachen Pässen zerlegen können - so etwas gab noch nie.

Das Team in Liverpool verkörpert Jürgen Klopp wie keines zuvor

Endlich, möchte man sagen, erntet Klopp, der beste Trainer der Welt, mit derart spektakulären taktischen Ideen das, was er seit vier Jahren gesät und sich übrigens auch redlich verdient hat. Und fast hat den Anschein, dass er dieses Team, das seine Trainer-Persönlichkeit noch besser verkörpert als seine Mannschaften in Mainz und Dortmund, von Beginn an genau so im Kopf hatte, wie es heute auf dem Platz steht. Jose Mourinho hat es perfekt formuliert: Klopp hat das Personal-Puzzle gelöst und Liverpool zu einer gut geölten Maschine aufgebaut. Mal ehrlich: Wen würde das wundern?

