Klopp ehrt verstorbene Liverpool-Legende Houllier: "Er wird niemals vergessen werden"

Er formte entscheidend den "modernen" FC Liverpool - und wurde in seiner sechsjährigen Amtszeit als Trainer der Reds zu einer Legende. Nun ist Gerard Houllier im Alter von 73 Jahren wenige Tage nach einer Operation an der Aorta verstorben. Dies wurde am Montag bekannt. Viele Weggefährten und Kollegen äußerten sich prompt - darunter der aktuelle Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.

