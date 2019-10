Klopp kritisiert Choudhury nach brutalem Foul an Liverpool-Star Salah - "Höllisch gefährlich"

Mit sieben Siegen in sieben Spielen ist der FC Liverpool perfekt in die neue Premier-League-Saison gestartet. Doch die Freude über den knappen Last-Minute-Erfolg gegen Leicester City am Samstag wurde durch die womöglich folgenschwere Verletzung von Superstar Mohamed Salah getrübt. Dementsprechend angefressen war Trainer Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz nach der Partie und kritisierte Übeltäter Hamza Choudhury scharf.

"Das war ein Zweikampf, den ich nicht verstehe. Ich verstehe nicht, wie er das machen konnte, wenn der Ball so weit weg ist. Wenn man einen Spieler im vollen Sprint zu Fall bringt und der Ball nicht in der Nähe ist, gibt es in meinen Augen nur eine Farbe. Das ist höllisch gefährlich", urteilte Klopp. Choudhury hatte den ägyptischen Nationalspieler in der Schlussphase des Spiels mit einer bösen Grätsche von hinten gefoult, dafür allerdings nur die Gelbe Karte gesehen. Salah musste anschließend verletzt ausgewechselt werden. Wie lange der Superstar der Reds jetzt ausfällt, ist noch unklar.

"ich möchte dem Jungen keine Probleme machen, aber er muss sich beruhigen. Er ist ein toller Spieler mit toller Entwicklung in den letzten zwei Jahren. Aber solche Zweikämpfe? Nein", ermahnte Klopp den jungen Engländer Choudhury, der schon im August Newcastle-Profi Matt Ritchie mit einem Foul schwer verletzt hatte.

Choudhury von Liverpool-Fans rassistisch beleidigt

Auch die Fans des FC Liverpool machten ihrer Wut über das harte Foul des englischen Junioren-Nationalspielers mit Wurzeln in Bangladesch Luft, vergriffen sich in den sozialen Medien aber heftig im Ton. Zahlreiche Anhänger der Reds beleidigten den 22-jährigen Mittelfeldspieler rassistisch wegen dessen Hautfarbe und Herkunft. Leicester leitete die Kommentare an die Polizei weiter.

