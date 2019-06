Jürgen Klopp enthüllt: Pep Guardiola rief nach dem Champions-League-Titel an

Das zeugt von wahrer Größe: Wie Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz nach dem gewonnenen Champions-League-Finale seines FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur bestätigte, erhielt er nach Spielende der Partie in Madrid einen Anruf. Am Telefon: Pep Guardiola, Trainer von Manchester City. Der Premier-League-Sieger wollte den "Reds" und seinem großen Trainer-Konkurrenten aus Deutschland persönlich seine Glückwünsche übermitteln.

"Ich hatte gerade Pep Guardiola am Telefon. Wir haben uns schon versprochen, uns auch im kommenden Jahr wieder die Hintern zu versohlen", sagte Klopp über das kurze Telefonat mit dem Katalanen, der mit ManCity zwar im engen Titelkampf der Premier League das bessere Ende für sich hatte, in der Champions League jedoch schon im Viertelfinale an Tottenham gescheitert war.