Trainer Klopp: Liverpool braucht bei Premier-League-Fortsetzung nicht "allerbeste Leistung" für Meistertitel

Der Fußball ist zurück. Am Samstag rollte in Deutschland nach wochenlanger Corona-Zwangspause endlich wieder der Ball. Und auch in der britischen Premier League soll es bald wieder losgehen - zur Freude von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Der Deutsche ist mit den Reds nämlich nur noch zwei Spiele vom ersten Meistertitel seit 1990 entfernt. Und wie Klopp nun in einem Interview mit der BBC verriet, ist er optimistisch, dass sein Team den Erfolg dann auch einfährt: "Fußball ist ein Spiel, in dem sich alle in derselben Situation befinden. Wir spielen gegen ein anderes Team und müssen nicht die allerbeste Leistung der Geschichte abrufen. Wir müssen die beste Leistung, die möglich ist, zeigen", sagte er.