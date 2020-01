FA kontert Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nach Spielplan-Kritik: "Alle Klubs haben es akzeptiert"

Der englische Fußballverband (FA) hat die erneute Kritik von Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool an den Wiederholungsspielen im prestigeträchtigen FA Cup und am eng getakteten Spielplan in England zurückgewiesen. "Vor der Saison haben alle Klubs akzeptiert, dass Wiederholungsspiele der vierten Runde - wenn erforderlich - während der ersten Woche der Winterpause stattfinden müssen" , teilte ein FA-Sprecher der BBC mit. Die Winterpause sei eigens zum Nutzen der Vereine und der Spieler eingeführt worden. Zudem seien die Wiederholungspartien im Achtelfinale des FA Cup gestrichen worden.

Klopp hat hohe Belastung der Spieler mehrfach kritisiert

Nun also der erneute Spielplan-Ärger: Hintergrund von Klopps Pokal-Boykott ist, dass die englischen Vereine sich eigentlich in einer eigens eingeführten Mini-Winterpause befinden, wenn Liverpool das zweite Duell mit Shrewsbury austragen soll. Es ist derzeit für den 4. Februar terminiert. - in einem Zeitraum, wo die meisten Premier-League-Teams eine rund zweiwöchige Spielunterbrechung haben. Klopp hatte betont, die Winterpause zu respektieren. Wenn die FA dies nicht tue, "können wir es nicht ändern", so Klopp. Der Verband konterte, wegen des aufgesplitterten Premier-League-Kalenders - gemeint sein dürfte der 26. Spieltag, dessen Partien zwischen dem 8. und 17.Februar stattfinden - betreffe dies nur eine kleine Anzahl von Vereinen.