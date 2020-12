Liverpool-Coach Klopp Trainer des Jahres in Großbritannien - Formel-1-Weltmeister Hamilton bester Sportler

Nächste große Ehre für Jürgen Klopp : Der deutsche Coach des englischen Meisters FC Liverpool ist bei der von der BBC organisierten Wahl zum Sportler des Jahres in Großbritannien zum Trainer des Jahres gewählt worden. Der 53-Jährige war in der vergangenen Woche bereits zum zweiten Mal nach 2019 zum Welttrainer des Jahres gewählt worden - etwas überraschend, weil auch Triple-Sieger Hansi Flick vom FC Bayern München zum engsten Kandidatenkreis gezählt hatte. Flick hatte dagegen im Oktober die Wahl zu Europas Trainer des Jahres gewonnen.

Liverpool erstmals nach 30 Jahren Meister

Die Auszeichnung zum Sportler des Jahres ging indes zum zweiten Mal nach 2014 an Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Der 35-Jährige setzte sich gegen Liverpool-Kapitän Jordan Henderson durch. „Das hilft auf jeden Fall sehr, damit ich das beste Weihnachten erlebe, das man unter diesen Umständen haben kann“, sagte Hamilton zu der Auszeichnung. In seiner Dankesrede verneigte sich der Mercedes-Pilot auch vor den vielen Helfern, die in der Corona-Krise in vorderster Linie gegen die Folgen der Pandemie kämpfen.