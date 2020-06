Jürgen Klopp am Ziel: Liverpool wird nach Pleite von ManCity auf dem Sofa englischer Meister

Der FC Liverpool ist zum ersten Mal seit 30 Jahren englischer Meister! Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp profitierte am 31. Spieltag von einem Ausrutscher von Verfolger Manchester City beim FC Chelsea. Die Citizens sind nach der 1:2 (0:1)-Niederlage an der Stamford Bridge entthront und nicht mehr in der Lage, den klaren Tabellenführer aus Liverpool in den verbliebenen Spielen noch zu gefährden. Nach dem Champions-League-Titel im Vorjahr hat Klopp damit auch das zweite große Ziel mit den Reds erreicht - die souveräne Meisterschaft in der Premier League. Klopp ist der erste Deutsche, dem das gelingt.