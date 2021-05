Jürgen Klopp über Man-City-Meistermacher Pep Guardiola: "Bester Trainer der Welt"

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat seinem Trainerkollegen Pep Guardiola und seinem früheren Spieler Ilkay Gündogan zum Gewinn der Premier-League-Meisterschaft mit Manchester City gratuliert und Guardiola als "besten Trainer der Welt" bezeichnet. "Ein großer Erfolg, Gratulation", sagte Klopp am Mittwoch in der Pressekonferenz der Reds vor dem Nachholspiel gegen Manchester United (Donnerstag, 21.15 Uhr). "Ich habe Pep schon gestern Abend eine Textnachricht geschickt, und auch Ilkay natürlich. Gut gemacht!", lobte der deutsche Liverpool-Trainer. "Das war ein schwieriges Jahr für die ganze Welt, und was sie dieses Jahr bisher erreicht haben, ist außergewöhnlich."

Anzeige