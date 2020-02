Jürgen Klopp reagiert auf Champions-League-Sperre von Manchester City: "Komplett Wow!"

Am FC Liverpool gibt es in dieser Saison in der Premier League kein Vorbeikommen: Der amtierende Champions-League-Sieger hat nach dem 1:0-Sieg über Norwich City am Samstagabend nun schon 25 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten - Manchester City. Die Mannschaft um Trainer Pep Guardiola hat allerdings momentan andere Sorgen, als über die Liverpool-Verfolgung nachzudenken: Am Freitag verkündete die UEFA, dass ManCity nicht nur für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen wird, sondern auch noch 30 Millionen Euro Strafe zahlen muss. Zudem könnte es einen Punktabzug in der Liga geben. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sich nun "schockiert" gezeigt.