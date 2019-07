Jürgen Klopp: Riesen-Lob an BVB-Star Mats Hummels: "Bester deutscher Verteidiger"

Echte Liebe endet nie: Das ist offenbar auch bei Jürgen Klopp mit Mats Hummels der Fall. Der deutsche Erfolgstrainer des FC Liverpool verfolgt die Karriere seines ehemaligen Schützlings noch immer, wie er am Rande der Amerika-Tour des Premier-League-Klubs nun verriet. Champions-League-Sieger FC Liverpool trifft am Samstag (2 Uhr) im legendären Notre Dame Stadium, nördlich der US-amerikanischen Stadt South Bend im Bundesstaat Indiana, in einem Testspiel auf Borussia Dortmund - mit BVB-Rückkehrer Mats Hummels.