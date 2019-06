Irres Video! Liverpool-Trainer Jürgen Klopp singt nach Champions-League-Sieg bei TV-Interview

Nach Champions-League-Endspielen wird gesungen - auch und besonders für Jürgen Klopp inzwischen wohl schon so etwas wie eine Tradition. Aber: Mit Jubelklassikern wie dem nach großen Triumphen weltweit unvermeidbaren Queen-Klassiker "We Are The Champions" gibt sich der Trainer des FC Liverpool nicht ab. Klopp ist kreativ. Bei seiner Taktik und mit seinen Stimmbändern. Nach seinem ersten Königsklassen-Triumph am Samstagabend dichtete der 51-Jährige den 90er-Hit "Let's Talk About Sex" von Salt 'n' Pepa kurzerhand um und trällerte während eines TV-Interviews mit dem ehemaligen Bundesliga -Profi Jan-Aago Fjörtoft.

Im Siegesrausch begann Klopp seine Ausführungen nach zuvor sechs verlorenen Endspielen in verschiedenen Wettbewerben mit den Worten: "Es gibt immer ein paar Leute, die einem sagen, dass man nicht gewinnen kann." Dann schloss er im Singsang und mit Blick auf den insgesamt sechsten Triumph seines Klubs im einstigen Europapokal der Landesmeister und der Champions League an: "Und nun: Let's talk about Six, Baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about Six." Dabei setzte er sein schelmischstes Grinsen auf, Fjortoft wippte offenbar angesichts der Sangeskunst tief beeindruckt mit dem Kopf.