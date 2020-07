Bericht: Jürgen Klopp spricht sich für Thiago-Transfer zum FC Liverpool aus – FC Bayern fordert hohe Ablöse

Jetzt wird es ernst: Jürgen Klopp hat sich offenbar beim FC Liverpool intern klar für einen Transfer von Thiago Alcantara ausgesprochen. Das berichtet die Bild unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach steht einem Wechsel des spanischen Spielgestalters vom FC Bayern München zum spanischen Meister nur noch die Ablösesumme im Weg. Thiago will die Münchner nach sieben Jahren im Klub nach der Saison verlassen, wie Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bestätigte.

Klopp wird in sportlicher Hinsicht von seiner eigenen Mannschaft zu einem Transfer-Vorstoß für den spielstarken Spanier gedrängt. Die Reds konnten sich zwar souverän die Meisterschaft in der Premier League sichern, offenbarten in den vergangenen Wochen aber auch spielerische Defizite, insbesondere aus dem zentralen Mittelfeld heraus. Dort sind der derzeit verletzte Kapitän Jordan Henderson, Fabinho, James Milner oder auch Naby Keita eher mit Defensivaufgaben betraut, Georginio Wijnaldum und Alex Oxlade-Chamberlain liefen zuletzt ihrer Form hinterher.

Thiago, der zu den technisch und taktisch versiertesten Spielern seiner Generation zählt und sich mit Liverpool bereits über einen Transfer einig sein soll, wäre der perfekte Mann, um dieses Vakuum zu besetzen. Nachdem sich Klopp bei den Reds offenbar klar für einen Wechsel des Spaniers ausgesprochen hat (bei Bild ist gar von einem "Transfer-Befehl" die Rede), bleibt allerdings noch ein Hindernis: die Bayern fordern eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro, Liverpool will maximal 25 Millionen Euro für den bereits 29-jährigen Mittelfeldspieler zahlen. Die Verhandlungen dürften nach dem Klopp-Wunsch nun an Fahrt aufnehmen.

Das dürfte Bayern-Trainer Hansi Flick nicht wirklich begeistern. Der 55-Jährige hoffte bislang auf einen Verbleib Thiagos (und David Alabas) in München. "Ich hoffe wirklich, dass wir diese beiden Qualitäten halten können. Auch wenn ich weiß, dass es vielleicht bei Thiago nicht ganz so einfach ist", sagte der Trainer nach dem Sieg im DFB-Pokalfinale. "Auf jeden Fall werde ich mich einsetzen mit allem, was ich habe."

