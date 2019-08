Klopp reagiert auf Ansetzung von Schiedsrichterin Stéphanie Frappart im UEFA-Supercup: "Überfällig"

Jürgen Klopp jagt mit dem FC Liverpool nach dem Champions-League-Triumph die nächste internationale Trophäe: den UEFA-Supercup . Am Mittwoch (21 Uhr/ Sky und DAZN ) treffen die "Reds" im englisch-englischen Duell auf den Europa-League-Sieger FC Chelsea . Im Vodafone Park des türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul kommt es zu einer besonderen Premiere: Die Französin Stéphanie Frappart wird als erste Frau in einem bedeutenden UEFA-Wettbewerbsspiel im Männerfußball zum Einsatz kommen.

Klopp will sich "von bester Seite zeigen"

Liverpool-Coach Klopp hat sich äußerst positiv über die Entscheidung des Europäischen Fußball-Verbands geäußert. "Es ist an der Zeit", sagte der deutsche Trainer am Dienstag bei der Pressekonferenz in Istanbul. „Ich bin sehr glücklich, dass wir Teil dieses historischen Moments sein können. Es ist überfällig" , erklärte Klopp.

Frappart leitete das Frauen-WM-Finale

Die Französin Frappart hatte vor wenigen Wochen das Endspiel der Frauen-WM zwischen den USA und den Niederlanden (2:0) in ihrer Heimat geleitet. Bereits im April war sie erstmals in der französischen Ligue 1 zum Einsatz gekommen. Sie leitete die Partien bei den Punktspielen zwischen SC Amiens und Racing Strasbourg beziehungsweise OGC Nizza gegen den FC Nantes. Wie Bibiana Steinhaus in der Bundesliga gehört sie nun zum festen Schiedsrichter-Pool in der höchsten französischen Spielklasse.