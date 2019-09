Jürgen Klopp verrät: Dieser Trainer soll mein Nachfolger beim FC Liverpool werden

Wer könnte eines Tages beim FC Liverpool auf Jürgen Klopp folgen? Der 52-jährige Welttrainer bringt dabei eine Klub-Legende ins Spiel. Gegenüber dem englischen Magazin Four Four Two verrät der frühere BVB-Coach, wer für diesen Posten geeignet wäre - Steven Gerrard.

"Wenn Sie mich fragen, wer auf mich folgen soll, würde ich Stevie sagen. Ich helfe ihm, wann immer ich kann. Wenn jemand deinen Job bekommt, geht es nicht um ihn, es geht darum, dass du nicht gut genug bist", sagte Klopp, der den Mittelfeldspieler in Liverpool nicht trainiert hat. Die Reds-Legende trainiert seit Juni 2018 den schottischen Klub Glasgow Rangers. Und dort steht er auch bis Ende Juni 2022 unter Vertrag.

Drama pur: Die magischen Momente des Jürgen Klopp Jürgen Klopp hat in seiner Karriere bereits einige emotionale Szenarien erlebt. Der SPORTBUZZER zeigt die magischen Momente des Jürgen Klopp. ©

Anzeige

Die Reds wollen den Vertrag verlängern

Klopp plant nach dem Ende seiner Amtszeit beim FC Liverpool eine Auszeit ein. "Davon muss man ausgehen", antwortete der Coach des Champions-League-Siegers in einem Kicker-Interview auf die Frage, ob er erst einmal eine Pause einlege, wenn sein Vertrag in Liverpool ende. Zuletzt hatte Klopps Berater Marc Kosicke bestätigt, dass Liverpool mit Klopp gerne verlängern wolle. Er habe "absolut genug Energie für das, was ich mache", sagte Klopp. "Ich habe nur ein Problem: 'Ein bisschen' kann ich nicht. Ich kann nur 'ganz oder gar nicht'."

Bleibt der FC Liverpool weiter ohne Punktverlust?

Die nächste Aufgabe wartet auf Klopp im Liga-Pokal. Am Mittwochabend müssen die Reds bei den Milton Keynes Dons antreten. In der Liga geht´s für den verlustpunktfreien FC Liverpool am Samstag bei Sheffield United weiter, bevor in sieben Tage das Champions-League-Spiel gegen Red Bull Salzburg ansteht.

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.