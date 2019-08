Klopp ärgert sich über Transfer-Fenster: "Kann mir jemand den Vorteil erklären?"

Anders als in Bundesliga, Serie A & Co. ist das Transfer-Fenster in der Premier League schon seit Saisonbeginn geschlossen. Ruhe sollte das bringen, doch bei vielen Klubs ist das Gegenteil der Fall. Inzwischen regt sich gegen die vor zwei Jahren beschlossene Veränderung Widerstand - unter anderem von Jürgen Klopp.