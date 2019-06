Jürgen Klopp verrät: Das sind meine Transferpläne beim FC Liverpool

Nach dem Gewinn der Champions League hat Jürgen Klopp einen Einblick in die Transferpläne des FC Liverpool für die kommende Saison gegeben. Exorbitante Investitionen sind in diesem Sommer demnach nicht zu erwarten. "Wir sind aber immer noch ein Klub, der erst einmal seine Rechnungen bezahlt. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir im dreistelligen Millionen-Bereich investieren müssen", sagte der Trainer der Bild und betonte wiederholt, dass er bereits jetzt über eine "junge, talentierte Mannschaft" verfüge, "die mit ihrer Entwicklung noch lange nicht am Ende ist."

Vor der vergangenen Saison hatte Klopp noch tief in die Tasche gegriffen und fast 200 Millionen Euro an Ablösen in den Kader investiert. So kamen beispielsweise Torhüter Alisson (für 62,5 Millionen Euro vom AS Rom) und die beiden Mittelfeldspieler Naby Keita (60 Millionen/RB Leipzig) und Fabinho (45 Millionen/AS Monaco). Ein weiteres halbes Jahr zuvor hatte Liverpool mit der rund 85 Millionen schweren Verpflichtung von Abwehrchf Virgik van Dijk für Aufsehen gesorgt.

Nun scheint Klopp - wie der Gewinn der Champions League und der starke zweite Platz in der Premier League belegen - offenbar seine Wunschformation nahezu beisammen. Zuletzt war immer wieder darüber spekuliert worden, dass sich Liverpool unter anderem um Matthijs de Ligt bemühen könnte. Der erst 19 Jahre alte Kapitän von Ajax Amsterdam gehört zu den europaweit wohl begehrtesten Profis des Sommers.

Klopp ohne Angst vor Millionen-Attacken von Real & Co.

Dass andere Vereine wie Real Madrid im Sommer bei Liverpool wildern und Stars wie van Dijk, Mo Salah oder Sadio Mané weglocken könnten, befürchtet Klopp nicht. "Also, es war jetzt nicht so, dass sich einer von denen länger und ausgiebig von mir verabschiedet hätte", meinte der Coach: "Ich glaube schon, dass die Spieler wissen, bei was für einem außergewöhnlichen Klub sie spielen, und deshalb mache ich mir da auch keine Sorgen."

