Jürgen Klopp über den Meister-Titel mit Liverpool und seinen Weg zum Erfolg: "Gibt nicht das Parade-Rezept"

Mit diesem Meister-Stück hat "The Normal One" sich in England verewigt: Jürgen Klopp hat den FC Liverpool nach 30 Jahren erlöst und den Titel in der Premier League errungen. Nun sprach der Trainer der Reds mit knapp zwei Tagen Abstand über den großen Erfolg mit seiner Mannschaft. "Ich habe gar nicht so viel anders gemacht als vorher, als ich die Finals verloren habe", sagte der 53-Jährige am Samstag im aufgezeichneten Interview bei Bild Live - und konnte sich dabei sein markantes Lachen nicht verkneifen. Bis zum Champions-League-Titel im Vorjahr und dem jetzigen Meister-Titel mit Liverpool war Klopp vor allem in Endspielen nationaler und internationaler Pokal-Wettbewerbe oft unterlegen - sechs Anläufe brauchte er, ehe er 2019 die Königsklasse gewann.