Perfekt! Jürgen Klopp verlängert Vertrag beim FC Liverpool bis 2024

Jürgen Klopp verlängert seinen Vertrag beim FC Liverpool vorzeitig bis 2024. Das gab der englische Verein am Freitag bekannt. "Dieser Klub ist an einem so guten Ort, dass ich mir nicht vorstellen konnte, ihn zu verlassen", wird Klopp in einer Pressemitteilung zitiert. Der alte Vertrag des 52-Jährigen lief noch bis 2022.

Klopp sprach in einem 89-sekündigen Video zu den Fans und verkündete die Botschaft, die er selbst als "Breaking News" bezeichnete. Der Reds-Coach sagte: "Wir haben uns entschlossen, das fortzusetzen, was bislang nicht so schlecht gelaufen ist. Wir lieben es, hier zu sein. Es ist ein wunderbarer Verein, in dem wir uns wie zu Hause fühlen. Es war der richtige Zeitpunkt. Es waren keine schwierigen Verhandlungen. Wir konnten es geheim halten, was heutzutage außergewöhnlich ist. Wir sehen uns – von heute an noch häufiger."

Klopp trainiert die Reds bereits seit Oktober 2015. "Ich wusste schon im Herbst 2015, dass wir perfekt zusammenpassen", so Klopp. Der 52-Jährige entwickelte sein Power-Team zu einer krassen Siegmaschine, die keine Grenzen zu kennen scheint. Oder doch? "Leider gibt's Limits", entgegnete Klopp: "Wir müssen hart arbeiten für das, was wir erreichen wollen." Ganz oben auf der Wunschliste steht in dieser Saison die englische Meisterschaft, 15 von 16 Partien in der Premier League hat Klopps Mannschaft gewonnen: "Tabellenführer im Dezember steht allerdings nicht auf unserer Lebensplanliste." Der nächste Titelgewinn könnte schon kommende Woche folgen, wenn die Reds als Favorit bei der Klub-Weltmeisterschaft in Katar antreten.