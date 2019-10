Jürgen Klopp verrät bei BVB-Rückkehr: So lief das erste Gespräch mit Watzke

Wenn er da ist, wird es automatisch unterhaltsam. Und am Donnerstagabend war Jürgen Klopp mal wieder da, in Dortmund, an seiner alten Wirkungsstätte im Signal-Iduna-Park. Sein Freund und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat nämlich ein Buch über sich schreiben lassen - und dafür in sein Wohnzimmer eingeladen.