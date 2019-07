Zoff zwischen van Dijk und Klopp: Liverpool-Star erklärt Ärger mit seinem Trainer

Es waren Szenen, die symbolisch für die bislang verkorkste Saisonvorbereitung des FC Liverpool stehen. Nach dem ersten Gegentreffer bei der 0:3-Niederlage gegen den italienischen Vizemeister SSC Neapel lieferten sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und sein Abwehr-Star Virgil van Dijk ein heftiges Wortgefecht an der Seitenlinie. Pikant dabei: Van Dijk war am Gegentreffer nicht unschuldig. Ging es also um Vorwürfe des Trainers? Van Dijk hat sich nun während einer Pressekonferenz zum Zoff beim Champions-League -Sieger geäußert.

Van Dijk über Zoff mit Klopp: "Manchmal musst du jemandem die Wahrheit sagen"

Auch Klopp ist mit der Vorbereitung unzufrieden, am Sonntag steht dann ausgerechnet noch der englische Supercup (Community Shield) zwischen Premier-League-Vizemeister Liverpool und Champion Manchester City an. Der deutsche Trainer sieht sein Team nicht in der Favoritenrolle. "Ich kann nicht sagen, dass wir die beste Saisonvorbereitung unseres Lebens hatten. Das Training lief zwar gut, aber die Spiele kamen zur falschen Zeit“, sagte Klopp am Montag. "Uns haben in der Vorbereitung sechs Spieler gefehlt". Die Liverpool-Stars Mo Salah, Roberto Firmino und Torhüter Alisson würden erst am Montag wieder ins Training einsteigen. Auch auf Sadio Mané, der für Senegals Nationalmannschaft beim Afrika-Cup spielte, muss Klopp am Sonntag verzichten