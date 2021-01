Jürgen Kohler glaubt weiter an Titel-Chancen für den BVB – Ex-Dortmunder sieht Problem in der Abwehr

Es läuft in dieser Saison bisher nicht allzu gut bei Borussia Dortmund: Die sportliche Krise hat Ende des vergangenen Jahres zur Entlassung von Trainer Lucien Favre geführt. Und auch unter Interims-Nachfolger Edin Terzic setzte es gegen Union Berlin schon eine empfindliche Niederlage in der Bundesliga – allerdings wurden die anderen drei Pflichtspiele allesamt gewonnen, zuletzt auch das Auswärtsspiel in Wolfsburg. Kritik an der bisherigen Saison der Dortmunder übte nun dennoch Ex-Profi Jürgen Kohler: "Der BVB hat von 14 Spielen fünf verloren, davon drei zuhause. Das entspricht nicht den eigenen Ansprüchen", sagte er bei Spox. "Es war kein überzeugendes Spiel dabei."

Anzeige