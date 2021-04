Jürgen Kohler: Darum wären DFB-Comebacks von Hummels und Boateng nicht sinnvoll

Für Ex-Nationalspieler Jürgen Kohler würde allerdings nur ein Spieler im DFB-Kader Sinn ergeben, wie er gegenüber Spox und Goal sagte. "Aus meiner Sicht sollte noch Thomas Müller dazukommen, aber außer ihm sehe ich keinen anderen mehr in der Liga. Da wird mir auch zu viel Populismus betrieben", so der 105-fache Nationalspieler. Heißt: Auf die Innenverteidiger sollte Löw laut Kohler verzichten - das aktuelle Personal um Antonio Rüdiger und Matthias Ginter ist gut genug.

Löw muss EM-Kader am 1. Juni melden

Der Bundestrainer Löw wird am 18. oder 19. Mai die 20 Feldspieler und drei Torhüter benennen, mit denen er am 25. Mai ins Trainingslager nach Seefeld fährt. Löw berichtete am Mittwochabend nach der Niederlage in Duisburg von Diskussionen bei der UEFA, dass womöglich "zwei oder drei Spieler mehr nominiert werden können" aufgrund der Corona-Situation. Mit einer Entscheidung rechnet der 61-Jährige bis Ende April. Am 1. Juni müssen die 24 EM-Teilnehmer der UEFA den finalen EM-Kader melden. Mit Müller und Hummels?