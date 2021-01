Jürgen Kohler kritisiert Bayern-Verfolger: Das fehlt RB Leipzig, dem BVB und Bayer Leverkusen

Der ehemalige Weltmeister Jürgen Kohler hat die Konkurrenten des FC Bayern München kritisiert. "Obwohl der FC Bayern zuletzt geschwächelt und über die gesamte Hinrunde große Probleme offenbart hat, ist keiner der Verfolger derzeit dazu in der Lage, den Primus anzugreifen", schrieb der Ex-Profi in einer Kolumne für den kicker. Leipzig, Dortmund und Leverkusen hätten allesamt gute Mannschaften, die das könnten. "Was ihnen aber fehlt, sind Konstanz und eine Achse aus Führungsspielern, die sich dann zeigen, wenn es auf dem Platz mal schwierig wird", kritisierte Kohler.

Anzeige

Bayern München hat derzeit eine schwierige Phase und auch gegen den SC Freiburg am Sonntag nur mit Mühe 2:1 gewonnen. Weil aber keiner der Verfolger zuvor seine Bundesliga-Partie siegreich gestalten konnte, stand schon vor dem Anpfiff fest, dass der Rekordmeister Tabellenführer bleiben würde. Durch den Sieg und nun vier Punkten Vorsprung auf RB Leipzig ist der FC Bayern zudem Hinrunden-Meister.