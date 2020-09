Born-Nachfolger fix: Jürgen Wehlend wird neuer Geschäftsführer Finanzen bei Dynamo Dresden

Dresden. Nun ist es fix: Jürgen Wehlend wechselt zurück in die alte Heimat und wird kaufmännischer Geschäftsführer beim Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden. Der 54 Jahre alte Sachse, der vor der Wende aus Dresden nach Niedersachsen zog, dort lange im Bereich Telekommunikation arbeitete und seit 2013 Geschäftsführer beim VfL Osnabrück ist, wird seine Tätigkeit beim Zweitligisten zum Jahresende beenden und ab dem 1. Januar seinen Dienst bei den Schwarz-Gelben antreten. Er erhält einen Dreijahresvertrag. Die Osnabrücker gaben ihn am Montagabend auf ihrer Beiratssitzung frei, denn sein Vertrag lief ursprünglich noch bis zum Sommer 2021. Wehlend sollte bereits 2016 den Posten bei der Sportgemeinschaft übernehmen, damals sagte er mit Rücksicht auf das Ultimatum eines VfL-Sponsors, nur bei seinem Verbleib weiter zur Stange zu halten, ab und blieb den Lila-Weißen treu. Doch als Dynamo nun einen Nachfolger für den kürzlich beurlaubten Michael Born suchte und erneut großes Interesse an Wehlends Person zeigte, fand man zueinander. Wehlend wollte nicht nur aus beruflichen Gründen in den Freistaat wechseln, er möchte auch wieder näher bei seiner in Dresden lebenden Mutter sein.

Dynamos Aufsichtsratschef Jens Heinig erklärte zur Einigung: "Wir freuen uns, dass wir mit Jürgen Wehlend unseren Wunschkandidaten für die wichtige Aufgabe des kaufmännischen Geschäftsführers gewinnen konnten. Wir bedanken uns ausdrücklich bei den Verantwortlichen des VfL Osnabrück für das offene und partnerschaftliche Miteinander bei der Verpflichtung unseres neuen Geschäftsführers. Als gebürtiger Dresdner kennt Jürgen Wehlend unsere Stadt und unseren Verein natürlich bestens, auch wenn er in den vergangenen 30 Jahren in Osnabrück gelebt und erfolgreich gearbeitet hat. Er bringt als Führungskraft jede Menge Berufserfahrung mit, die er auch in der tagtäglichen Zusammenarbeit mit unseren hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einbringen wird, um den Verein weiterzuentwickeln."