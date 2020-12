Justin Eilers traut Verl auch nach dem 1:4 bei Dynamo Dresden eine Menge zu

Dresden. Für Justin Eilers war der Dienstagabend keiner wie jeder andere, denn mit seinem neuen Verein SC Verl kehrte er erstmals als Spieler ins Rudolf-Harbig-Stadion zurück, das er 2016 als Drittliga-Torschützenkönig, Drittliga-Spieler des Jahres und Aufstiegsheld in Richtung Bremen verlassen hatte. Nicht nur wegen des kuriosen Spielverlaufs kamen beim 32 Jahre alten Braunschweiger Emotionen hoch, seine Erinnerungen an die erfolgreiche Zeit unter Trainer Uwe Neuhaus hat Eilers längst nicht ins "Hinterstübchen" gepackt. Anzeige

1:4 ist ein kleiner Rückschlag

Dass er in der 75. Minute bei den Gästen eingewechselt wurde, bedeutet ihm viel: "Für mich persönlich war es ein Wahnsinnsgefühl, wieder hier gewesen zu sein und aufzulaufen - leider ohne die Fans. Dass die nicht da waren, war bitter für Dynamo, aber auch für uns. Ich denke, das wäre auch eine Riesensache für die Jungs gewesen, die das nicht kennen, wenn wir vor einer großen Kulisse gespielt hätten. Ich habe es vermisst, vermisse es - wer weiß, ob man noch einmal die Chance hat herzukommen."

Trotz des Zuschauerausschlusses sei der Besuch trotzdem schön gewesen, so Eilers, der nach Spielende auf dem Rasen lange mit Marvin Stefaniak sprach, der ihn früher oft mit Vorlagen gefüttert hatte. So waren einige seiner 23 Saisontreffer in der Aufstiegssaison 2015/16 entstanden.

Ein Tor hätte Eilers in Dresden auch gern gemacht, er wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis dieser Art bei seinem neuen Club. Doch dazu kam es nicht in diesem verrückten Spiel, das Verl lange Zeit bestimmte, ja beherrschte, ehe Dynamo mit einem Schlag dem Ganzen eine Richtungsänderung gab und die Partie noch hoch mit 4:1 (1:0) gewann. "Wir hatten die riesige Chance, hier ein Statement abzugeben, die Liga aufzumischen und oben dranzubleiben. Das 4:1 ist ein kleiner Rückschlag, aber das Gute ist: Wir haben noch ein Spiel, ehe es in die Winterpause geht. Da heißt es nochmal, alle Kräfte zu mobilisieren und zu versuchen, nochmal drei Punkte zu holen."

In der Liga ist vieles möglich

Gern hätte der Angreifer, der einst in die Bundesliga gewechselt war, aber verletzungsbedingt beim SV Werder nie ein Erstligaspiel bestreiten konnte, seinem aktuellen Team geholfen, in Dresden wenigstens einen Zähler zu erbeuten. Doch als er von Guerino Capretti aufs Feld geschickt wurde, war es schon zu spät: "Ich war natürlich erfreut, als mich der Trainer rangeholt hat. Doch dann ist das 3:1 gefallen, das war ein ungünstiger Zeitpunkt. Bei einem 2:1 hat man natürlich noch die Intension, durch Akzente was zu machen, um Tore zu erzielen. Mit dem 3:1 war es dann schwierig. Wir haben trotzdem alles versucht, weiter alles nach vorn geworfen, wurden aber beim 4:1 ausgekontert."

Dennoch hofft Eilers, dass der Aufsteiger aus Westfalen weiter eine gute Saison spielt und im Aufstiegsrennen um die 2. Liga bis zum Ende ein Wörtchen mitreden kann. Der Tabellenstand des SCV sei beachtlich, aber keineswegs sicher: "Es wäre schön, wenn es so bleibt, aber es ist noch ein langer Weg. Wir haben ähnlich wie damals bei Dynamo junge hungrige Spieler mit viel Qualität. Sie kommen zwar aus der Regionalliga und haben vielleicht nicht so viel Erfahrung, aber wir spielen effektiven Fußball nach vorne."